Un amor a prueba de obstáculos: así fue la primera pedida de mano de Ciriaco a Maribel

En ‘Amar es para siempre’ hemos aprendido que el amor puede con todo. Ciriaco y Maribel vivirán juntos, felices y para siempre, si nada lo impide, después de que los jóvenes se hayan comprometido.

Y es que la pareja ha sufrido lo que no está escrito para ver triunfar su relación y su amor. Porque Ciriaco no le ha propuesto una vez a Maribel que se casase con él... ¡han sido dos veces!

Cuando la joven estaba bajo la vigilancia de los Moncayo y la relación entre ellos parecía prácticamente imposible, Ciriaco luchó contra viento y marea para que el amor saliera adelante. Se coló en la casa cuando Eladio no estaba y no se anduvo con miramientos. ¡Se arrodilló y le propuso matrimonio a Maribel!

La joven no sabía cómo reaccionar, no sabía qué responder, pero Eladio llegó justo en ese momento, interrumpiendo la pedida de mano y, sobre todo, su respuesta. Ella se moría de ganas de decir que sí, pero no era el momento. Más tarde, la pareja rompía, aunque el motivo fue una amenaza de los Moncayo.

Una vez liberada del yugo de los Moncayo, Maribel regresaba a la Plaza de los Frutos y se reencontraba con Ciriaco. ¡Volvían a estar juntos! El amor entre ellos no ha cambiado, si es posible era hasta más grande, y el joven hijo de los Gómez está dispuesto a todo con tal de compartir su vida con Maribel, hasta salir de España.

Cuando la pareja le va a contar a los Gómez que continuarán su aventura en Mánchester, Ciriaco vuelve a hincar la rodilla, y le vuelve a pedir a Maribel que se case con él. Esta vez, sin amenazas de por medio, la joven acepta. ¡Suenan campanas de boda en la Plaza de los Frutos!