Tenso reencuentro por Navidad: Arnau se presenta de forma repentina en casa de los Gómez

Lola no está pasando por su mejor momento, pero las Navidades son fechas de celebración y sus padres intentan animar el ambiente con una buena comida en familia. Sin embargo, una visita inesperada lo cambia todo.

Arnau aparece en casa de los Gómez sin avisar, tras largos meses sin saber nada de Lola. “Quiero pedirles perdón”, ha advertido el recién llegado. El marido de Lola ha vuelto a la Plaza de los Frutos para arreglar todo lo que sucedió en Barcelona y los errores que cometió en su matrimonio.

Sin embargo, el arrepentimiento llega tarde para Marcelino, que no quiere que Arnau vuelva a pisar su casa. “No queremos tus disculpas”, ha asegurado. Las heridas que le dejó a Lola todavía no se han cerrado y los Gómez no lo olvidan. “Hace años que no eres de esta familia”, le ha dicho a Arnau. ¿Logrará alejarle de su familia?