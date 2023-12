Román abre su corazón frente a la tumba de Mario: "Le diría que Lola es una mujer increíble"

Gracias a una llamada de Curro, Román se ha enterado de que Malena estaba en Alicante y no ha dudado en coger el coche e ir a por ella.

Con la verdad al descubierto sobre sus padres, Román ha tratado de demostrarle a la pequeña todo su amor y apoyo. En el cementerio, con las emociones a flor de piel, han hablado sobre Mario, el padre de Malena, recordando el difícil momento de su fallecimiento.

Tal y como le ha dicho, hay muchas cosas que no entiende y tiene muchas preguntas, pero Román, consciente de la delicada situación, le ha dicho que Lola es la clave para resolver sus dudas.

Frente a la tumba de Mario, Malena no ha podido contener su curiosidad y necesitaba saber qué le diría Román si Mario pudiera escucharlo en ese momento. "Le diría que me he enamorado de la chica con la que tuvo un idilio en Barcelona. Lola es una mujer increíble y ha cambiado nuestras vidas a los dos", ha compartido con una sonrisa.

Así, el contable ha dejado constancia de que la modista ha llenado de felicidad sus vidas, a pesar del shock que ahora mismo siente la pequeña tras descubrir toda la verdad.