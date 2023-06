Un pulso entre el bien y el mal: Luján toma las riendas y se prepara para atrapar a Sarrías

Jorge sigue ayudando a Luján a escondidas. Su madre ya sabe que se ha escapado de prisión y ha tenido que contarle la verdad para tranquilizarla. “Dile que confíe en mí”, le ha pedido a su hijo. Al fin y al cabo, siempre será su punto débil.

El chico no está dispuesto a correr más peligro y necesita que Luján se entregue. Sin embargo, su padre no parará hasta que encuentre a Sarrías: “El único que tiene licencia para apretar el gatillo soy yo, no quiero que acabes en la cárcel”.

Luján intenta proteger a Carballo del asesino y no puede cometer ningún error. Las fronteras están controladas y todo el mundo está pendiente de su huida. ¿Conseguirá proteger a la joven sin ponerse en peligro?