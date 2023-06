Luján se reúne con Jorge: su plan para atrapar a Sarrías ya está en marcha

Jorge va a ver a su padre, que se ha escapado de la cárcel haciéndose pasar por un preso muerto. “Te tendrías que haber quedado en enfermería, que allí estabas a salvo”, le ha echado en cara.

Aun así, Luján, tras enterarse de que Sarrías andaba suelto, no iba a permitir que hiciese daño a su nieto y a Carballo. No tenía otra opción: “Hice lo que tenía que hacer”.

Luján es consciente de que María no le dejará ver a su nieto, pero está dispuesto a protegerla de todas maneras. Asegura que no va a volver a la cárcel o, que al menos, no lo hará solo.