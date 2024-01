Marisa sorprende a Pelayo con su visita: "Me alegro mucho de estar aquí contigo"

Marisa ha dado una grata sorpresa a Pelayo al aparecer de repente en la Plaza de los Frutos después de varias semanas sin verse.

A pesar de haberle dicho al padre de Marcelino que no podía ir a Madrid porque tenía visita en casa, la verdad era que estaba tramando una sorpresa para él. Sin embargo, Marisa se ha dado cuenta de que su pareja no está atravesando un buen momento debido a problemas familiares, y su reacción no ha sido la esperada.

Buscando el lado positivo de los problemas, Marisa ha felicitado a Pelayo por su nueva bisnieta, recordando que Malena ha sido clave para su historia de amor. “Gracias a ella me enviaste aquella carta”, ha compartido la mujer.

Tal y como le ha dicho, las parejas están para apoyarse en todas las situaciones y se alegra de haber dado el paso al presentarse en Madrid. Ahora, Pelayo y Marisa esperan disfrutar de la capital y pasar el todo el tiempo posible juntos, reconfortándose con el amor que sienten.