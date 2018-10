María destroza a Ignacio: "Estoy tomando medidas para no quedarme embarazada"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1455

Ignacio sigue insistente en cuidar a María para que no tenga tanto estrés y pueda quedarse embarazada. Así se lo cuenta, pidiéndole perdón por no haberle confesado antes su temor. María se derrumba, es ella quién le lleva un tiempo mintiéndole y cuando le confiesa que está tomando medidas para no quedarse embarazada, Ignacio se derrumba.