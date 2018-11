MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1477

María no para de recibir críticas tas la actuación de Amelia en el King's. Se estaba planteando no repetir el espectáculo porque el Cura no deja que su hermano haga la comunión. Pero cambia de opinión cuando se entera de que Gertru es la responsable de todo. No está dispuesta a que se salga con la suya y decide continuar, esta vez con la ayuda de Manolita que se ha dado cuenta de que tiene que apoyar su decisión. ¡Nuevo espectáculo de Amelia!