Luján pide protección a Jeros: “Sé que me van a matar”

Luján decidió hacer lo correcto y entregarse a la policía. Ahora que ha confesado ante el juez todos sus asesinatos y delitos desde su cargo como comisario y jefe superior de policía, el hombre sabe que tiene demasiados enemigos en prisión.

A pesar de que su abogado ha conseguido aislarlo de los demás presos, Luján le ha pedido a Jeros que le ayude: "Tus contactos en prisión son los únicos que pueden protegerme. De lo contrario, sé que en cualquier momento me van a matar".

Ahora tiene que asumir todas las consecuencias de sus actos. Él no fue nada bueno con Jeros y lo devolvió a prisión sin ningún tipo de remordimiento, por lo que se ha negado tajantemente. "No lo haré, me da igual lo que te ocurra", le ha dicho.

Parece que el excomisario se ha quedado más solo que nunca aunque, al menos, podrá dormir con la conciencia tranquila: salvó a Carballo de la cárcel y honró la memoria de Barros.