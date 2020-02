Inma se ha mostrado muy distante con Manolín porque Manolita ha sobrevivido al asalto al bufete y su madre no. No entiende por qué ha tenido esa mala suerte pero, poco a poco, ha comprendido que la vida es injusta en ocasiones y no quiere perder a su amigo. Cuando Inma le pregunta a Manolín por su madre la joven se derrumba, no pudo despedirse de su madre como hubiese querido y se culpa por ello cada día desde entonces.

