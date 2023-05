Ciriaco pide ayuda a Jeros para encontrar a Maribel: “Está con los Moncayo”

Maribel dejó su vida en la Plaza de los Frutos y se marchó con Eladio Moncayo. La joven, amenazada por el clan, se ha visto obligada a tomar esta dura decisión.

Ahora, retenida en Toledo, desea volver al lado de su hija y de Ciriaco, pero no puede.

Maribel no para de recibir amenazas: Eladio y Juan no quieren que su pequeña, fruto de otra relación, esté con ellos y, además, si no olvida a Ciriaco han prometido quitarle la vida.

Pero Ciriaco no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y, por eso, ha acudido a la cárcel. Alertando a Jeros de lo que ha ocurrido, le ha pedido su ayuda para encontrar a Maribel.

Por su parte, el preso ha advertido al hijo de Marcelino y Manolita: si le pasa algo a Maribel, él pagará las consecuencias.