Mauro intenta liberar a Inés y Alicia

Inés y Alicia siguen detenidas. Fernando cuenta ahora con la ayuda de Mauro para moverse por Madrid en busca de apoyos. Héctor y Bonilla les echarán una mano siempre que no se vean envueltos en acciones violentas. Para sorpresa de Fernando, Valeriano no ha caído en la redada, eso le hace sospechar de él. Mauro angustiado por la suerte que está corriendo Inés en manos de Martín, intenta que Macarena se movilice también buscando información.

Pelayo y Daniel son interrogados por Bejarano, ambos se mantienen firmes. En realidad Daniel poco puede contar y Pelayo no está dispuesto a revelar nada de un camarada. Bejarano tampoco está muy centrado, sus problemas con el juez Reverte son más prioritarios. Aunque él aún no lo sabe, el testimonio de Matilde en relación al secuestro ha sido desestimado. Sin embargo para Héctor y Bonilla aún hay una posibilidad, ir a por Renato. El desencuentro entre Manolita y Belén continúa. Marina y Felisa son testigos de dicha situación. De momento no hay ningún acercamiento entre las dos mujeres. Tomás recibe la visita sorpresa de su madre. Viene huyendo de un hombre, “El Julera”.