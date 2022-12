Guillermo se interesa por Marina

Tras charlar con Alicia, Manolita decide no decirle que Fernando está vivo y pacta con Pelayo mantener el secreto. Mientras, Marcelino se ve presionado por don Manuel para que hable con la viuda a fin de que su hijo, Salva, vuelva a jugar en el equipo. Pero Marcelino no claudica y termina rompiendo la tarjeta de Visitación, decidido a no volver a tratar con ella. Pía sigue rabiosa tras la bofetada que le dio a Inés y decide vaciar la habitación de su hija adoptiva y deshacerse de todas sus cosas. Cuando Arturo se entera, la obliga a dejarlo todo como estaba y Pía reacciona con aparente docilidad. Por su parte, Inés sufre por la brecha abierta entre sus padres adoptivos y se siente responsable, sobre todo, cuando Macarena le hace ver que quizás Arturo no la vea solo como una hija. Leo regresa apaleado tras hacer el pago del chantaje al que está sometida Carmen, quien ha vendido sus joyas para conseguir dinero.