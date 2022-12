Belén recibe un llamada de la embajada de Colombia con noticias sobre Daniel

Un muchacho pasa a recoger el dinero del chantaje. Lachambre le tendrá que seguir, recuperar el dinero y saber a quién se lo iba a dar para desmantelar el plan. Pero Lachambre se topa, precisamente, con Valeria y Elena en plena calle, y pierde la pista del muchacho. Finalmente, Augusto ha conseguido el papel que quería pero pagando, claro.

Don Patricio se ha largado del Hostal sin pagar lo que irrita tanto a Manolita que encarga a los detectives que le encuentren. Pero estos, conociendo lo que perturba la estabilidad del anciano, temen que lo encuentre antes el Taurino.

Pilar anda detrás de Julio para convencerle de que vuelva a la Academia puesto que Samuel no piensa presentar denuncia contra él. El muchacho la acaba creyendo y va hacia allá donde mantiene una sonora discusión con Don Aniceto a quien asegura que no volverá a estudiar porque trabaja de mecánico en un taller. Pero Aniceto, a diferencia de Pilar, no le cree. A la salida, Julio convence a Pilar para que le acompañe a un portal y allí, sorprendentemente, intenta abusar de ella.

Belén recibe una llamada de la embajada colombiana diciéndole que han encontrado una nueva vía de investigación. Si antes habían negado que Daniel estuviera vivo y ahora salen con esto, sólo puede significar que Daniel está vivo. La alegría es compartida por las mujeres del hostal y Belén va a la embajada.