AVANCE CAPÍTULO 1.285

Gracias los contactos de Laura Ortega, la noticia sobre la injusta detención de Julián Azevedo ha logrado hacerse eco en el exterior de España a través del prestigioso 'The New York Times'. Susana y la familia Ortega, muy emocionada, no sabrá como agradecer esta ayuda de Laura, ¿podrá sacar a Julián de prisión?