Pía se desahoga con Martín

Arturo va a visitar a Elsa, y le informa de que va a cursar una petición de clemencia, cosa que hace con la ayuda de Inés. Y a la vez facilita un encuentro entre Inés y Elsa, que va a causar una profunda impresión a aquélla. Sonia intenta que Mauro le perdone el desliz que tuvo con el gerente, pero Mauro se muestra firme y no acepta sus disculpas. Pelayo no delata a Leonor cuando miente a sus padres para poder ir al Pozo del Tío Raimundo. Héctor, muy preocupado porque Asunción va a tener su primer encuentro con Ramiro Pardo. Pía disfruta teniendo a Arturo a su cuidado e intenta un acercamiento, sin éxito. Carmen evita que Ramiro se sobrepase con Asunción. Roberta trata de que el hombre que la acosa la deje en paz, pero él le pide “algo” a cambio, Roberta reacciona amenazándole. Los detectives consiguen una pista: Leo les da un pañuelo que conserva de Violette. Pelayo se da cuenta de que Leonor no es la única que está mintiendo: Manolita oculta algo. Leonor finge no conocer a Quique delante de su madre. Mauro, que se las prometía muy felices, no tiene el éxito que esperaba en su búsqueda de trabajo. Fredy, representante de Sonia Martel, trata de tentarlo para que acabe el libreto de la revista que estaba escribiendo para la vedette y vuelva al mundo del espectáculo. Arturo acompañará a Elsa durante las últimas horas antes de su ejecución.