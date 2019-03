Pía ataca a Inés

Mauro lía a Tomás para que respalde la mentira que va a contar para ocultar que ha vuelto con Sonia. Pelayo reprocha a Marcelino y Manolita que no se preocupen más de Leonor. Dorita causa impresión en Pedrito cuando Felisa los presenta. Mauro le cuenta a su madre que va a trabajar, en Toledo, de guía turístico y Tomás lo respalda. Pero Eusebio no se lo cree. Arturo presiona a Inés que le acaba confesando que Pía ha ido a ver al cardiólogo por su cuenta. Arturo pierde los nervios y Pía e Inés temen que sufra otro ataque. Pelayo, preocupado por Leonor, le pide a Pedrito que tenga paciencia con ella y trate de ayudarla. Mauro vuelve a presionar a su madre para que le consiga las joyas. Dorita se fija en que Daniel está enamorado de Belén. Roberta confiesa el motivo de la pequeña actuación que Inés ha presenciado, entre Tomás y ella, delante de Sabino. Eusebio tantea a Sonia que asegura no haber vuelto a ver a Mauro desde que la abandonó en la fiesta del Ateneo.