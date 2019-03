Héctor y Asun en el mejor momento de su matrimonio

AVANCE CAPÍTULO 18

Héctor explica a Asunción por qué no la ha puesto al corriente del caso de la mujer de Bermúdez, no quería comprometer a un amigo. Entre los dos resuelven el secuestro y se comprometen a no ocultarse nunca ningún dato de los casos que deban investigar. Felisa contempla, complacida, la buena sintonía de la pareja.