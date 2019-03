Daniel regresa al hostal

La aparición de Inés como nueva socia del bufete desestabiliza a Pía, hasta el punto de agredir físicamente a Inés delante de todo el barrio. Esta, por su parte, es acosada por Martín Angulo, que intenta tener algo con ella o, por lo menos, dar esa impresión, aunque no podrá evitar tener un ataque de celos cuando vea a la chica con Mauro, a quien mandará investigar. Conde, obediente y en vistas de que Conchita puede salir pronto de la cárcel ya que no hay pruebas contra ella, emprenderá la investigación con ayuda del testimonio de Braulio, quien ya ha convencido a Vicente de que meta a su hijo en la fábrica a cambio de no delatarlo. En el hostal, mientras tanto, Belén instala a Fernando con ayuda de un recién regresado Daniel, que no deja claro qué decisión ha tomado sobre su posición ante el sacerdocio. Tomás, por su parte, presa de altas fiebres y miedos por las joyas de Mauro, acabará cometiendo un error en la agencia estando al cargo, error que le puede costar el empleo si don Sabino se entera.