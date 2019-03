Tomas falsas en exclusiva de la primera temporada de 'Allí Abajo'

'ALLÍ ABAJO' TRAS LAS CÁMARAS | EN EXCLUSIVA

La primera temporada de 'Allí Abajo' ha terminado por todo lo alto; beso, abrazo y declaración de amor de Carmen e Iñaki. Pero 'Allí abajo' no es sólo lo que se ve en pantalla, esta serie es mucho más que una comedia... es un trabajo en equipo con muchas ganas y muy buen humor. Recopilamos las mejores tomas falsas que no has visto antes de la primera temporada de 'Allí Abajo'. ¡Os esperamos en la segunda!