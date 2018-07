Elisa Lledó es Miren

EN LA CUARTA TEMPORADA DE 'ALLÍ ABAJO'

Elisa Lledó interpreta a Miren en la cuarta temporada de 'Allí Abajo'. Miren es la hija pródiga que regresa a casa. Es el orgullo de Bego y Sabino, que se ganaba la vida en Canadá, vuelve al hogar. Pero no es tan santa, ni tan trabajadora, ni tan maravillosa como piensan sus padres. Miren es un poco… estafadora. Y en realidad no ha vuelto a casa por morriña, sino para escapar de una situación incómoda en Canadá. Pero esto no ha hecho que cambie de actitud, de hecho, la va a liar bien parda en Donosti.