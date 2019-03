Iñaki tras leer la carta de Nekane lo tiene claro: "A mí la que me gusta es Carmen"

Iñaki antes de despedirse de su cuadrilla les da la carta que dejaron olvidada en la tienda del hermano de Dolores. Koldo, Peio y Antxon le dicen que es de Nekane para él, el vasco al leerla se siente mal y opta por "no mencionar el tema" para que su amiga no se sienta mal. En ese momento Iñaki lo reconoce, a él le gusta Carmen. La cuadrilla le anima a desmostrarle a la jefa de enfermeras lo que siente por ella que ya se encargarán de hacerle ver a Nekane que lo suyo no es posible.

