"Enfermera al borde de un ataque de nervios", por Enfermera Saturada

Sí, ya sé que lo propio sería bailar unas sevillanas, pero una es más gallega que la empanada y como me ponga a intentar bailar sevillanas no me dan monedas ni por pena. Aunque qué queréis que os diga, a los japoneses que hacen cola para entrar a la Catedral de Sevilla yo creo que les da igual una cosa que la otra mientras lo baile con un vestido rojo de lunares blancos. ¿O es blanco con lunares rojos? Nunca lo sé, y eso que tengo a la flamenca hasta en el WhatsApp y mi abuela la tenía sobre la tele, pero deben ser el hambre o este calor infernal que no me dejan pensar con claridad. Sí, se lo que estáis pensando, ¿una abuela gallega con una flamenca sobre el televisor?, pues sí, en los cincuenta era típico irse de luna de miel a Andalucía y ella todavía la conserva.

Hoy me he propuesto visitar las dos últimas clínicas que me quedan en Sevilla. Bueno, es que no se si os lo he contado pero soy enfermera, no vayáis a pensar que voy por las clínicas buscando recetas, yo soy más de buscar venas. Llevo tantos años buscándolas que esto ya se ha convertido en una auténtica obsesión, y es subirme al bus o en la cola del súper y empezar a fijarme en los brazos de la gente… claro que, en la playa hago lo mismo, y no puedo evitar mirar las cicatrices de los bañistas y ponerme a pensar de qué los han operado. Tantos turnos de noche acaban pasando factura, y ahora mismo no puedo pagar ni las de la luz.

El resto ya lo he visitado todo: hospitales, centros de salud y los geriátricos de las afueras. No hay uno donde no haya dejado ya mi currículum, pero de eso hace ya dos meses y las únicas llamadas que recibo son las de Altagracia Peralta para ofrecerme un nuevo plan de teléfono y fibra. Me llama cada día. Ella me cuenta el plan Fibra 3 y yo le cuento mi plan del día, que no lleva fibra pero es igual de interesante. A este paso nos hacemos amigas y termino cruzando el charco para conocerla, a lo mejor allí necesitan enfermeras. Por cierto, ahora que lo pienso, hoy no me ha llamado, no sé si llamarla yo a ver si le ha pasado algo. Pero eso después, que ahora acabo de llegar a mi parada y voy a la Clínica Híspalis a probar suerte. Me he enterado de que hay nueva directora y nunca se sabe, a lo mejor con la alegría del nombramiento aumenta la plantilla.

Como os digo sólo me quedan esta clínica y otra que ahora mismo no recuerdo, que tiene nombre así como de primavera, y que es rival de la Híspalis. Así que mejor no les digo nada de que luego visitaré la otra, por lo que pueda pasar.

Bueno, os dejo, deseadme suerte en esta clínica o en la otra, porque lo siguiente será hacerme con un traje de flamenca.