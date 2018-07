La magia del maquillaje en 'Allí Abajo'

DIARIO DE A BORDO CON 'NOEMÍ RUIZ'

En este post de Diario de A Bordo quiero presentaros una parte fundamental del equipo técnico de Allí Abajo por su calidad humana y profesional: el equipo de maquillaje y peluquería. Tras pasar por ellos me hago un Lluvia de estrellas total o un Tu Cara Me Suena que es más de ahora y me convierto en Trini. TACHÁN! Hacen magia y por ello este vídeo va por y para ellos. GRACIAS!