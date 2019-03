La cariñosa despedida de las vecinas con la cuadrilla

Tras la desenfrenada juerga de la Feria, la cuadrilla despierta resacosa y avergon zada tras haber pasado una noche loca junto a las vecinas. A Peio aún le suenan coplas en la cabeza y Antxon junto con Koldo se echan las manos a la cabeza pensando en "la cara con la que volvemos a casa". Su plan es olvidarse de lo sucedido y tirar hacía el norte lo antes posible para no ser sorprendido por las vecinas. Pero a Luci, Piedad y Merche no se les escapa ni una y les pillan en el portal con las maletas... las vecinas se despiden con besos y cariños de la cuadrilla de Iñaki que les han hecho pasar una noche loca. Una noche de las de no olvidar.

