Zach Galifianakis ya no es "el gordo de 'Resacón en Las Vegas'"

- Me acabo de cruzar a Zach Galifianakis

- ¿A quién?

- Al gordo de 'Resacón en Las Vegas'

- Aaah, vale, claro. ¿Y te has hecho una selfie?

Esta conversación refleja una realidad (que hemos supuesto pero que es totalmente creíble) que ya no es tal. Porque Zach Galifianakis ya no es gordo, y parece que ya no volverá a tener un resacón. Por lo menos en la vida real.

Pero retomemos esta historia desde el principio.

Hace ya tiempo que el actor se pasea por alfombras rojas y actos promocionales mucho más delgado, culminando su cambio radical con la imagen que presentó de si mismo en la gala de los SAG Awards, los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Zach Galifianakis recogía junto a sus compañeros el premio al mejor reparto que ganó 'Birdman', y aunque trató de colocarse en un discreto segundo plano, su transformación está en todos los medios.

¿Qué le ha pasado al gamberro hermano de la novia de 'Resacón en Las Vegas'? O afinando la pregunta, ¿qué ha sido de esa hermosa barba de leñador y de su cómoda y calentita triple capa de grasa por la que es conocido en medio mundo?

El propio Galifianakis confesó que su secreto es, principalmente, que ha dejado de beber alcochol. "Dejé de beber y simplemente así empecé a adelgazar. Estaba tomando demasiado vodka con salchichas. Delicioso, pero malo para la salud" dijo en la alfombra roja cuando le preguntó el reportero sorprendido. "Estaba teniendo demasiados problemas con la bebida, así que he dedicido dejarla". El resultado han sido entre 20 y 30 kilos menos.

¿Qué os parece su cambio de imagen? Volvería a engordar para una nueva entrega de 'Resacón en Las Vegas? Quién sabe...