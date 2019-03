Intérpretes musicales: Actores y actrices que no sabías que cantaban tan bien

ELLAS

1. Amanda Seyfried

La adorable Amanda entró por la puerta grande del musical de cine en 'Los Miserables', pero con la siguiente actriz entraremos de lleno en esa adaptación. Amanda era la hija de Meryl Streep en 'Mamma Mia!', de cuyo padre no quiero o no puedo acordarme, en la versión cinematográfica del éxito de las tablas que se bailaba a ritmo de canciones de ABBA en bellas islas griegas (y en los chromas que habían colocado para tal efecto en los sets que las recreaban).

2. Anne Hathaway

Ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 2012 por cantar 'I Dreamed a Dream' en 'Los Miserables' de manera realmente sobrecogedora. El director Tom Hooper lo rodó todo en un mismo plano, y para esta película se usó un método poco convencional en los musicales de cine: que los actores y actrices cantaran en directo en el set, en vez de "doblar" o cantar en playback las canciones previamente registradas en un estudio (como se suele hacer). De esta manera, Hathaway cuenta durante esos minutos con todas las armas que su profesión requiere: cuerpo y voz. Hacía tiempo que no veía al público aplaudir una canción en un cine (donde los intérpretes no pueden oír ni agradecer que valores así su esfuerzo).

3. Anna Kendrick

En las dos películas (hasta la fecha) de la ya saga 'Dando la nota' Kendrick demuestra sus dotes como cantante "a cappella", pero es en 'Into the Woods' donde demostró que el musical es lo suyo. En este musical (con tintes Disneyanos) se medía con pesos pesados como Johnny Depp y Meryl Streep, saliendo no sólo viva del enfrentamiento, sino en muchos momentos victoriosa. Y no es ésta su cima, sino que en 'The Last 5 Years' (esta también adaptación del éxito teatral del mismo título) que narra en desorden cronológico el inicio, medio y fin de una relación de pareja, Kendrick usaba sus aparentemente ocultas armas de seducción masiva para convertirse no sólo en "la chica" o "la novia" sino en una auténtica primera figura del musical cinematográfico. Además, en la reciente 'Trolls' ponía voz también a la protagonista animada, Poppy, y cantaba junto a Justin Timberlake.

4. Catherine Zeta Jones

En 2002 se llevó al cine 'Chicago', la adaptación del mejor musical de Bob Fosse (a mí me gusta más éste que 'Cabaret', su otra gran joya). A Renée Zellweger la veríamos al año siguiente en 'Abajo el amor' (luego repasaremos bien esa película cuando vayamos con los chicos), y todos sabemos que Richard Gere representó 'Grease' antes de que Travolta lo llevara al cine. Por eso fue Catherine Zeta Jones, que ya era conocida por 'La Máscara de El Zorro', la que nos dió la enorme y grata sorpresa de verla cantar y bailar con esa soltura y esa destreza.

5. Penélope Cruz

En 2009 Penélope se sumó a un maravilloso elenco capitaneado por Daniel Day-Lewis (la versión teatral de su Guido Contini en las tablas de Broadway fue durante un tiempo Antonio Banderas) junto a Kate Hudson, Nicole Kidman y Marion Cotillard. 'Nine' era un "más allá" de 'Otto e Mezzo', la obra maestra de Federico Fellini, y Cruz con su ya clásico número de las cuerdas demostró que no existen imposibles para nuestra maravillosa actriz que, desde Alcobendas, ascendió a lo más alto del Olimpo por méritos propios.

ELLOS

1. Ewan McGregor

'Moulin Rouge' (2001) y 'Abajo el amor' (2003) son quizá los dos musicales que demuestran que el eterno Obi-Wan Kenobi también tiene destreza en este género (sobre todo para cantar). La voz de McGregor, como enamoradizo perseguidor de Nicole Kidman en la primera, y como truhán tunante de Renée Zellweger en la segunda es, no sólo perfecta para el musical, sino algo mucho más importante: perfectamente reconocible, y con personalidad propia. Ahora podremos volver a disfrutar de su espectacular voz en la nueva adaptación de 'La Bella y la Bestia', donde interpreta al carismático candelabro Lumière y cantará '¡Qué Festín!'.

2. Hugh Jackman

'Australia' (2008) era en realidad un musical sin canciones, pero su gran musical en cine hasta la fecha ha sido 'Los Miserables' (2002). La carrera musical de Lobezno en las tablas está llena de cante y baile (como bien demuestra cada vez que hace una de sus sonadas apariciones en los Oscar y en los Tony) con maravillosos ejemplos como 'La Bella y la Bestia', 'Sunset Boulevard' o su gran éxito en el West End londinense con 'Oklahoma!'. E incluso nos cantó a nosotros cuando hablamos con él por la película 'Eddie el Águila'.

3. Neil Patrick Harris

La estrella televisiva de 'Un médico precoz' y 'Cómo conocí a vuestra madre' es un habitual como presentador de las galas de los Tony, y si bien es cierto que con la saga de 'Los Pitufos' o la primera de las nuevas películas de 'Los Teleñecos' no ha podido demostrar al 100% su enorme valía en el género musical, Neil Patrick Harris en las tablas ha destacado en las últimas versiones de 'Sweeney Todd' (que llevó al cine Tim Burton con Johnny Depp como el malvado barbero), 'Rent' o 'Company'.

4. Seth MacFarlane

El creador de las series de televisión americanas de animación 'Padre de familia' o 'American Dad' es un fanático de los musicales, como bien se demuestra en las películas que dirige, pero no protagoniza, de la saga de 'Ted', el osito de peluche deslenguado. MacFarlane se curtió en la segunda Edad de Oro de los estudios de animación de Hanna-Barbera (William & Joseph) cuando lanzan un montón de series nuevas para nutrir su nuevo Cartoon Network. Su canción (co-escrita) "Everybody Needs a Best Friend" para la primera parte de 'Ted' fue nominada al Oscar y, junto con presentar la gala número 85 de los premios más importantes del cine haciendo gala de sus dotes para el music hall, en su sátira sobre el western `Mil maneras de morder el polvo´ (2014) demostró que puede ser un artista todoterreno.

5. Zachary Levi

El actor de apellido de marca de pantalones vaqueros se hizo mundialmente conocido por interpretar el personaje de Chuck Bartowski en la serie de televisión 'Chuck'. En cine le has visto en las secuelas de 'Alvin y las ardillas' (2009) y 'Thor' (2013), pero Levi lleva tiempo sonando fuerte en el musical por su obra 'First Date' en Broadway y por 'Enredados' (2010), la versión animada de Disney del cuento de Rapunzel, donde Levi destacó por cantar un dueto con Mandy Moore titulado "I See the Light", y también por participar en la canción "I've Got a Dream". Al ser nominada a los Oscar como Mejor Canción Original, Levi y Moore interpretaron "I See the Light" en la 83ª edición de los premios. También ha sido miembro de "Band from TV", una banda de música de culto formada por actores de varias películas musicales y series de televisón estadounidenses.