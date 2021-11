"No me han perdonado": Zendaya confiesa que sus fans llevan años furiosos con ella

La carrera profesional de Zendaya comenzó en Disney Channel con su rol de Rocky Blue en 'Shake It Up'. Es cierto que ahora la actriz de 25 años ha cambiado su estilo de actuación y ha dejado de ser una niña mimada de Disney. Ahora es una mujer segura en sí misma con grandes éxitos cinematográficos: 'Dune', 'El gran showman' o la saga de 'SpiderMan' entre muchos otros.

Sin embargo, la actriz no ha sido siempre la mujer chic y segura que es hoy, ya que también ha sido una adolescente con sus problemas como todo el mundo. En una entrevista con British Vogue ha hablado sobre uno de sus momentos incómodos que sus fans jamás olvidarán.

En la conversación con la revista, Zendaya ha revelado que sus fans llevan años furiosos por el nombre que la actriz les puso. Tal y como cuenta, a la estrella le parece divertida la anécdota y dice que cuando acuñó el nombre "pensó que era genial en ese momento".

Los fans de la gran estrella se conocen como "Z-swaggers" y esta ha explicado que este nombre surgió a raíz de su primer post en Instagram en 2011. Zendaya publicó una foto junto a su compañero de 'Shake It Up', Davis Cleveland, y escribió: "D-Dogg y Z-Swag". Este pie de foto no es nada fuera de lo normal, ya que los adolescentes sueltan cualquier cosa que les parezca moderna y genial sin pensarlo bien.

"Mis fans todavía no me han perdonado el hecho de que, de alguna manera, se convirtieran en los Z-swaggers… realmente no tenemos un nombre como fandom", admite la actriz. Zendaya se ríe y confiesa que fue una mala decisión, pero que en ese momento no tenía ni idea: "No envejeció bien. Pero está bien".

Los fans de Zendaya no tienen un nombre oficial

Los Z-swaggers siguen enfadados después de ser denominados con este nombre un tanto ridículo. Además, estos no tienen un nombre oficial como otras estrellas; los fans de Justin Bieber se llaman los 'Beliebers', una mezcla entre Bieber y "believer" (creyente).

Cualquiera que sea el nuevo nombre para los fans de Zendaya, seguramente no se atrevan a utilizar la palabra "swag" cómo indica Zendaya riéndose: "He crecido un poco, ya ves. No uso swag tan a menudo en mi vocabulario, lo cual agradezco".

"¿Hemos pensado en nuevas ideas?", pregunta al público en la entrevista. Aunque todavía no hayan surgido opciones nuevas, Zendaya demuestra que sigue aceptando ideas cuando dice: "Háganmelo saber".

Seguro que te interesa:

El enamorado mensaje de Tom Holland presumiendo de su pareja, Zendaya, y su éxito en 'Dune'