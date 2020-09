Zachary Levi confiesa que estaba seguro de que no conseguiría su papel en '¡Shazam!' por culpa de Dwayne Johnson

Ahora que la nueva película de Dwayne Johnson como Black Adam se ha confirmado y salió un pequeño teaser durante la DC FanDome, Zachary Levi ha querido confesar que vio peligrar su puesto en '¡Shazam!' por éste.

Según una entrevista para el podcast de Nerdbot, el actor no creía que le fuesen a dar el papel cuando se presentó para la prueba.

"Según los cómics, Black Adam y Capitán Marvel (Shazam), mi verdadero tocayo, son yin y yang entre sí. Son idénticos. Es por eso que pensé que ni siquiera tenía la oportunidad de conseguir este trabajo. [Dwayne Johnson] ya había sido elegido como Black Adam, y yo sabía lo suficiente como para saber que el Capitán Marvel / Shazam y Black Adam eran básicamente la misma persona, solo que con un esquema de color y corte de pelo ligeramente diferentes. Yo estaba como, 'Nadie me va a contratar para ser el gemelo de The Rock. No creo que esto vaya a funcionar'", contaba el actor.

Lo cierto es que es difícil culpar a Levi por una visión tan pesimista puesto que Johnson es uno de los actores más en forma de todo Hollywood y asemejarse a él es una tarea casi imposible.

"La verdad es que me programaron una cita dos meses antes de conseguir el trabajo. Mi agencia me envió una cita para el papel de Shazam en la película, '¡Shazam!', y supe que 'The Rock' ya había sido elegido como Black Adam, así que mi primera reacción fue, '¿Por qué diablos me envían esto ahora mismo?'", seguía contando Levi. "Les envié un correo electrónico y les dije: 'Oigan, ¿no están buscando A: grandes estrellas al menos y B: alguien que sea una persona grande?".

"Yo conocía ese yin y yang, incluso aunque mi conocimiento de Capitán Marvel fuera muy superficial en ese momento", continuaba explicando. "Pero me contestaron con evasivas, 'No estamos realmente seguros'. Y entonces dije: 'Bueno, creo que voy a pasar porque creo que podría ser una pérdida de tiempo, no parece que tenga ninguna oportunidad de conseguir este trabajo, para ser perfectamente honesto'. Y luego pasó un tiempo, y estaba leyendo para otras cosas o mirando otras cosas, y volvió a aparecer, y obtuve otra audición para un papel completamente diferente".

"No tenía idea de cuál era exactamente el papel, pero eran partes que eran específicamente para las audiciones y yo estaba como, 'Está bien, creo que puedo hacer una escena'. Sentí que probablemente podría interpretar a este personaje. Y me grabé a mí mismo y luego eso fue enviado al equipo creativo. Luego recibí una llamada de mi agente y me dijeron: 'Oye, ¿qué pasa con ese papel de Shazam que dejaste hace dos meses? Porque piensan que en realidad podrías ser muy adecuado para esto'", terminaba de explicar el actor, en una anécdota que ejemplifica bastante bien lo complejo que puede resultar el casting de una película.

Lo cierto es que gemelo de The Rock o no, después de haber visto a Levi en el papel, no podríamos imaginar otra persona para el trabajo.

