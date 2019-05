Zac Efron sintió "aversión" por interpretar al asesino en serie Ted Bundy

Muy pronto, a partir de este viernes 3 de mayo, podremos ver en Netflix 'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile', la película dirigida por Joe Berlinger en la que Zac Efron se ha arriesgado a interpretar a uno de los asesinos en serie más conocidos de EEUU, Ted Bundy.

En una charla con el periódico El Comercio, el actor ha admitido que no siempre tuvo claro que quería interpretar un papel así. "Al principio sentí una especie de aversión a interpretar a Ted Bundy o a cualquier otro asesino. Pero cuando Joe dos años más tarde me enseñó el giro que le había dado, lo volvimos a leer y supe que se trataba de algo mucho más grande que lo que estaba escrito. Lo que más me gustó es que Joe está contando esta historia de una forma en la que nadie antes lo había hecho", ha admitido.

'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile' está basada en el libro escrito por la expareja de Ted Bundy, Elizabeth Kloepfer, a la que ha interpretado en la película Lily Collins.

Seguro que te interesa:

'Wonder Woman 1984': La espectacular nueva imagen de Gal Gadot