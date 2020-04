Zac Efron se convirtió en un fenómeno de masas con el lanzamiento de 'High School Musical'. El joven actor se vio abrumado por la fama de la noche a la mañana, y hubo una estrella que quiso ayudarle.

Efron ha contado el curioso momento durante su aparición en Hot Ones, mientras probaba alitas picantes. Resulta que él y Leonardo DiCaprio coincidieron en un partido de los Lakers y la estrella de 'Titanic', sin haber hablado antes, le invitó a su casa a desayunar.

Leo incluso hizo gofres (aunque se quemaron) y ambos acabaron haciendo tortitas, asegura Zac, que tenía 21 años en el momento.

"Tenía como un billón de preguntas para él. Definitivamente sobre lidiar con tanta presencia de paparazzis en mi vida, y sentado con él, era como, 'Tío cómo has manejado esto durante tanto tiempo'?".

Pero el veterano actor sorprendió a Efron asegurando "la verdad es que lo tuyo es un poco diferente. Nunca hay tantos coches aquí. Es una locura tío".

Efron también cuenta que vio en sus ojos "un poco del sentimiento de estrés y ansiedad que yo tenía todo el tiempo. Pero me miró y me dijo, 'No te preocupes por ello, estás bien'".

Su momento juntos marcó mucho a un joven Zac, que asegura que "aprecio mucho que se tomara la molestia. Hizo que me sintiera bien con eso. Me ayudó un poco. Es lo mejor que puedes hacer por alguien en Hollywood, cuidar de alguien más joven. Así que Leo mola. Gracias colega".

Seguro que te interesa

"Pero qué haces": La traumática experiencia de Ashley Tisdale con Zac Efron en su escena más subida de tono