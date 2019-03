Ya está aquí el tráiler completo en español de 'Bohemian Rhapsody': Las canciones de Queen al ritmo frenético de Rami Malek

Lo único más extraordinario que su música es su historia, asegura el tráiler. Rami Malek canaliza a la leyenda Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody', el esperado biopic sobre Queen. Entre los grandes himnos de Queen, el tráiler nos muestra la personalidad magnética del gran cantante y sus ideas para llevar a Queen a lo más alto. Dirigida por Dexter Fletcher (tras la salida de Bryan Singer), 'Bohemian Rhapsody' tiene previsto en diciembre su estreno en España y acaba de demostrar que Malek está a la altura del reto.

