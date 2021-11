Will Smith revela nuevos detalles sobre su matrimonio y el "espectacular" sexo con Jada Pinkett

El conocido actor de 'El príncipe de Bel-Air', Will Smith, ha hablado sobre algunos detalles de su nueva autobiografía, 'Will', en 'The Oprah Conversation'. En el programa la presentadora Oprah Winfrey lee uno de los extractos de las memorias de Will: "bebimos todos los días, tuvimos sexo varias veces al día durante cuatro meses seguidos", refiriéndose al actor a su mujer Jada Pinkett Smith.

"Empecé a preguntarme si aquello era una competición. En cualquier caso, en lo que a mí me concernía, sólo había dos posibilidades: Iba a satisfacer sexualmente a esta mujer o iba a morir en el intento", añade.

La estrella continúa bromeando y admite: "Terminó siendo mucho más complicado que eso, Oprah. Esos primeros días fueron espectaculares".

La pareja comenzó su noviazgo poco después de que el actor se divorciara de su primer matrimonio con Sheree Zampino, en 1995. Jada y Will se casaron en 1997 y optaron por descartar la idea de un matrimonio convencional, centrándose en "la amistad frente a la prisión marital", según indica el actor. También señala que incluso pasaron un tiempo separados y estuvieron salieron con otras personas, aunque, según Smith, "en realidad nunca nos separamos oficialmente".

Will Smith y Jada Pinkett Smith | Getty Images

El matrimonio poco tradicional de Will Smith y Jada Pinkett Smith

En el programa el actor explica la dinámica que sostienen su mujer y él para hacer que funcione su matrimonio de la mejor manera posible: "Lo que sucedió fue nos dimos cuenta de que era una ilusión de fantasía que podíamos hacer feliz al otro", explica.

"Acordamos que ella tenía que hacerse feliz a sí misma, y yo tenía que hacerme feliz a mí mismo, y luego íbamos a presentarnos a la relación ya felices, en lugar de exigir a la otra persona que llenara nuestra copa vacía", continua.

Smith revela el secreto a la felicidad con su pareja: "Acabamos de decidir qué hay que averiguar cómo ser feliz. Fue un poco más conflictivo por mi parte. Yo decía: 'Ve a descubrirlo. Ve averiguar si puedes ser feliz y demuéstrame que es posible. Yo voy a hacer lo mío y tú lo tuyo'".

Finalmente Will cree y admite que ese tiempo separados les "ayudó a ambos a descubrir el poder de amar en libertad".

Seguro que te interesa:

"Estuve en la cárcel": Will Smith tocó fondo antes de saltar a la fama con 'El Príncipe de Bel Air'