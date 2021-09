Will Smith y Jada Pinkett renuevan su mansión tras el incendio que han sufrido

El pasado lunes por la tarde tanto Will Smith como su mujer Jada Pinkett sufrieron un susto debido a que su mansión en Calabasas, California, estaba sufriendo un incendio. Varios camiones de bomberos y una ambulancia acudieron de urgencia a la propiedad para detener el fuego.

Desde Page Six informaban que la familia Smith se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el incendio. Además, aclaran cómo sucedió el incidente: "Un fuego comenzó en el sótano, y un bombero tuvo que ser tratado, pero todo el mundo está bien".

A pesar de este pequeño problema con un bombero, el resto de integrantes del equipo se encuentra bien y sin ningún rasguño, incluyendo a la familia de Will y Jada Pinkett, quienes también están en perfectas condiciones, dejando el accidente sin ninguna persona hospitalizada.

Una vez superado el trauma del incendio, parece que el matrimonio se ha tomado este incidente como una oportunidad y ya han comenzado a renovar parte de la mansión. Según se puede apreciar en unas fotos que comparten desde New York Post, las obras ya han comenzado.

La mansión de California de Will Smith | Gtres

En ellas se puede ver como, al lado del campo de baloncesto, han comenzado a renovar lo que una vez fue una pista de tenis, que ya está completamente vacía. Además, en el resto de fotografías se puede ver como los andamios ya están en la zona sur de la mansión, cerca de la piscina y el jardín.

La espectacular autocaravana de dos pisos de Will Smith

Está claro que por falta de casas no será y Will Smith tiene más de un as bajo la manga si tuviera que prescindir de su mansión de Calabasas. Aunque sea una autocaravana se trata de una la cual tiene dos pisos, cuenta con un baño con sauna y, lo más impresionante de todo, tiene un cine con capacidad de 30 personas.

Esta mansión sobre ruedas le costó alrededor de 2.5 millones de dólares y a día de hoy, a pesar de ser una propiedad del actor, esta autocaravana se puede alquilar por le módico precio de 9000 dólares a la semana.

