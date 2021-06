Falta menos de un mes para el estreno de la nueva película de 'Fast and Furious 9' y antes de este gran momento Vin Diesel se ha puesto nostálgico y ha querido tener un entrañable detalle con Paul Walker, su amigo y compañero en la saga cinematográfica que falleció el 30 de noviembre de 2013, en un accidente de coche en el que iba de copiloto junto a su amigo Roger Rodas.

Así, el actor ha compartido una fotografía donde aparecen los dos en Instagram junto a este bonito mensaje: "Semanas antes del estreno de 'Fast and Furious 9', en preproducción para el final que comienza dentro de unos meses. Meadow Walker me envía esta imagen y me dice lo feliz que le hace sentir la fotografía", explica el actor revelando que ha sido la hija de Paul quien le mandó la imagen.

"Naturalmente, uno se llena de emoción, propósito y, en última instancia, gratitud. La hermandad eterna es una bendición indescriptible. Espero que estés orgulloso... Todo amor, siempre", concluía.

Tras ver el post, Meadow quiso comentar la publicación del actor que recibía millones de likes en menos de 24 horas: "Te quiero", mencionaba la hija de Paul Walker, quien está muy unida a Vin.

La bonita relación entre Meadow Walker y Vin Diesel

Desde que Paul Walker falleció hace 7 años su hija ha estado muy unida a Vin Diesel. Tanto es así, que Vin se convirtió en el tutor legal de la entonces menor. De esta forma, Meadow pasó a formar parte de la familia de Vin Diesel, por lo que es una más entre el resto de sus hijos.

Es habitual que Meadow publique imágenes en Instagram donde recuerda a su padre o manda mensajes a las personas que quiere y son importantes para ella. Recientemente, la joven de 22 años publicó una foto donde aparece abrazando a Vin Diesel en la que también aparece la hija mayor del actor Hania.

"Familia", escribe Meadow. Mientras que Vin contesta en la publicación de Instagram con un "Todo el amor siempre".

