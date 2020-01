Vin Diesel no se olvida de la promesa que le hizo a Paul Walker

Desde el trágico accidente en el que murió Paul Walker, uno de los protagonistas de 'Fast and Furious', el equipo de la película no ha dejado de recordarle con emotivos mensajes y dedicatorias. Ahora más que nunca con el estreno de la octava entrega de la saga donde será la primera película en la que el actor no aparezca con el resto de la familia. Por eso, Vin Diesel ha compartido en su cuenta oficial de Instagram una foto con su compañero de reparto, recordando la promesa que le hizo: "El arduo camino de la producción, la desafiante tarea de filmar este último capítulo. El record batido al estrenar el tráiler y el mundo sorprendido por lo que va a pasar en la oscura carretera... Tú Pablo me has dado fuerzas... Propósito y resolución. Te prometí que haríamos algo de lo que estarías orgulloso y rezo por que lo hayamos conseguido... Te echo de menos. ¡La familia por encima de todo!".

The arduous road to production, the challenging task of filming this latest chapter. The record breaking trailer debut and the shocked world at what the dark road implied... you Pablo have given me strength... purpose and resolve. I promised you we would make something you would be proud of and I pray that we have... miss you. Family above everything! #happytorettotuesday Una foto publicada por Vin Diesel (@vindiesel) el 20 de Dic de 2016 a la(s) 9:59 PST

Paul Walker murió durante la producción de 'Fast and Furious 7'. Sus hermanos, Cody y Caleb, ayudaron a terminar de rodar las escenas del actor con ayuda de la tecnología. La película consiguió una recaudación de 1.320 millones de dólares, llegando a ser la quinta película más taquillera de la historia.

'The Fate of the Furious', la última película de la saga de acción, que ya ha batido el record de tráiler más visto en menos de 24 horas, llegará a los cines el 14 de abril de 2017.

