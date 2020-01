La incendiaria entrevista de Vin Diesel con la brasileña Carol Moreira ha dado la vuelta al mundo y ofendido a miles de personas. Ahora, el actor se ha pronunciado al respecto.

Si aún no has visto dicha entrevista, al actor le resulta imposible concentrarse debido a lo sexy que es la periodista, lo que no para de repetir; le hace proposiciones para verse fuera e incluso se acaba acercando a su cara.

Aunque ciertamente se ha disculpado "por si alguien se ha ofendido", Vin Diesel ha querido quitarle hierro al asunto y defenderse publicando la entrevista sin cortes.

"Como todos sabéis, siempre intento que mis entrevistas sean juguetonas y divertidas, especialmente cuando estoy en la zona Xander... Pero si he ofendido a alguien, entonces dejad que me disculpe, porque nunca fue mi intención.

Aquí tenéis la versión sin cortes...".

Efectivamente, Diesel ha achacado su actitud en gran parte a haber asimilado la personalidad de Xander Cage, su personaje en 'xXx: Reactivated', la película que se encontraba promocionando en dicha entrevista y que se estrena el 20 de enero.

¿Qué te parece? ¿Una performance que se le fue de las manos o un parche a su desliz? Por si te ayuda a decidir, te dejamos el vídeo que ha publicado el actor.