LA ESPERADA SECUELA

Después del auténtico fenómeno que generó la adaptación de 'After', la secuela 'After. En mil pedazos' continúa viento en popa y la creadora de la historia de Tessa y Hardin, Anna Todd, no puede estar más encantada con el resultado. Ahora, ha publicado un vídeo que revela en qué punto se encuentra la producción de la esperada película.