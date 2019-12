La gran acogida que tuvo la película 'After', la adaptación de la saga de libros de Anna Todd en la gran pantalla, hizo que inmediatamente se pensase en una segunda parte que hoy en día ya es una realidad. 'After. En mil pedazos' se ha terminado de rodar hace unas semanas y las primeras escenas de la película están saliendo a la luz.

Invadidos por el espíritu navideño, 'After' ha publicado la primera escena en vídeo que hemos visto del film, la cual no puede ser más acorde con las fechas en las que estamos. En ella podemos ver a Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin y demuestra que en la secuela veremos a un Hardin muy diferente. Descúbrelo en el vídeo de arriba.

La locura de los fans por este esperado avance no se ha hecho esperar, tal y como podemos ver en las más de 900.000 reproducciones en un día y en los numerosos comentarios que reflejan las ganas de los fans por ver 'After. En mil pedazos': "OH DIOS MÍO EL MEJOR REGALO DE NAVIDAD", "esto acaba de alegrar mi día" o "de veras que amo a esta pareja tan sexy", entre otros.

Aunque aún no se sabe exactamente la fecha de estreno de esta esperada película sabemos con certeza que será en 2020, por lo que, tendremos que esperar un poco más para saber cómo continúa la historia de amor de Tessa y Hardin.

Seguro que te interesa:

¿Hay un segundo Hardin? La foto del rodaje de 'After 2' que ha revolucionado a los fans