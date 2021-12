'Harry Potter: Regreso a Hogwarts' es un sueño cumplido para los potterheads de todo el mundo y también una montaña rusa de emociones para sus protagonistas.

Multitud de actores de la saga mágica se han reencontrado para un evento especial en HBO Max que se estrenará el próximo 1 de enero y promete no dejar un ojo seco en la sala.

Ahora, un nuevo vídeo detrás de las cámaras con los protagonistas sincerándose sobre algunos momentos que vivieron en su paso por las películas, donde prácticamente crecieron, ya está emocionando a todos los seguidores.

Hermione y Hagrid: Emma Watson con Robbie Coltrane | Nick Wall/HBO Max

Además, se han lanzado nuevas fotos donde podemos ver los reencuentros con más de los actores como Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter o Gary Oldman.

"Cada parte de mi vida está conectada con Potter y con Leavesden", afirma Radcliffe, refiriéndose a la localización de Londres donde rodaron las películas.

"Mi primer beso está conectado con alguien allí, mis primeras novias fueron allí... todo lo que puedo pensar es que está relacionado con el set de Potter. Y todo el mundo dice cosas como 'creciste delante de la pantalla'. Bueno, sí y no. También crecimos en privado, pero lo hicimos en el set de películas, y lo hicimos juntos, y eso es bizarro", reconoce.

"No sería la persona que soy hoy sin mucha de la gente aquí", añadía también el querido actor de Harry.

Por su parte Emma Watson confiesa que estaba "nerviosa" antes de la reunión y que muchos "no se habían visto en años". No obstante, todo se pasó cuando llegó a los sets que conoce tan bien: "ha sido una alegría, una alegría inesperada. Realmente no sabía cómo me iba a sentir. Me sentí muy abrumada al principio pero he estado muy agradablemente sorprendida de poder revivirlo todo".

Helena Bonham Carter y Daniel Radcliffe en la reunión de 'Harry Potter' | Nick Wall/HBO Max

El peor momento para Radcliffe y Grint

También hubo tiempo para confesiones más divertidas, y Daniel reconocía que él y Rupert pasaron por un momento menos agradable de cara a la adolescencia, aunque ahora se lo toma con mucho humor.

"Cada vez que terminábamos una película, Mike Newell nos decía: 'no os cortéis el pelo en verano, os lo cortaremos cuando volváis, y decidiremos lo que quieren hacer'".

"Así que Rupert y yo cumplimos y nos dejamos el pelo largo durante meses, y cuando volvimos fue como '¡Genial!'. Y nosotros en plan: 'No, no no no no. ¿No nos puedes dejar así? ¡Se supone que vamos a ser adolescentes y salir con chicas en esta película! No puede ser. ¿No nos vas a hacer eso?'". Pero cualquiera que haya visto 'El Cáliz de Fuego' sabe cómo terminó esta historia...

Seguro que te interesa

"Fue un caos": Rupert Grint revela que gastó el dinero que ganó en 'Harry Potter' en comprar una granja de alpacas