Vídeo: El homenaje más vulnerable de Billie Lourd a su madre Carrie Fisher en el aniversario de su muerte

La actriz Billie Lourd, hija de Carrie Fisher, ha publicado un emotivo vídeo con motivo del aniversario de la muerte de su madre cantando la canción 'Keep on moving'. La joven ha acompañado el vídeo con una emotiva carta dedicada a todos aquellos que sufren la pérdida de un ser querido y dejando atrás el miedo a mostrarse "vulnerable". Este es su mensaje completo:

"Han pasado dos años de la muerte de mi "Momby" y aún no sé qué es lo "correcto" en un aniversario así (estoy segura de que muchos de vosotros os sentís de la misma forma con vuestros seres queridos).

Así que he decidido hacer algo un poco vulnerable para mí, pero algo que a las dos nos encantaba hacer juntas, cantar. Este es el piano que su padre le regaló y una de sus canciones favoritas.

Y como dice la canción, debemos "seguir adelante". Me he dado cuenta de que lo que me ayuda a seguir es hacer cosas que me hacen feliz, trabajar duro en las cosas que me apasionan y rodearme de gente que quiero y hacerles sonreír.

Espero que esto anime a cualquiera que se sienta un poco mal o perdido a "seguir adelante".

Como mi Momby dijo una vez, "coge tu corazón roto y conviértelo en arte" - signifique lo que signifique el arte para ti".