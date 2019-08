'Vengadores: Endgame' ha sido la película más taquillera de la historia, y no por nada. Su trama se ha desarrollado de forma magistral para concluir en un increíble conflicto contra Thanos, uno de los mejores villanos de la historia, y dando uno de los mejores finales posibles a un personaje tan querido como Iron Man. Aun así, hasta ahora no sabíamos porque el brazo de Hulk no llega a sanar tras ser él quien use las piedras.

Y es que como muchos fans de los comics sabrán, Hulk tiene un poder regenerador parecido al que podemos observar en Lobezno y aunque en las películas no es tan exagerado es cierto que está presente, los hermanos Russo han desvelado la razón y te lo contamos en el vídeo de arriba.

····

Seguro que te interesa

La traumática escena de 'Vengadores: Endgame' que eliminaron por ser demasiado sádica