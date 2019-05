'Vengadores: Endgame': Desvelada la escena más difícil de rodar, y no es la que estás pensando

HABLAN LOS HERMANOS RUSSO

'Vengadores: Endgame' está muy cerca de convertirse en la película más taquillera de la historia. Aunque las tramas se han cerrado, la curiosidad de los seguidores sigue siendo muy alta. Los hermanos Russo, directores de la película, han explicado cuál fue la escena más dura de rodar y no es la que estás pensando. Cuidado, si aún no la has visto, esta noticia contiene SPOILERS.