Vanessa Hudgens desvela el momento más incómodo de su etapa en 'High School Musical'

Diez años después del estreno del final de la saga de 'High School Musical', Vanessa Hudgens se ha sincerado en el programa 'The Late Late Show' de James Corden, y ha recordado el que fue uno de los momentos más incómodos de su carrera, que vivió durante el boom de 'High School Musical'.

La actriz, que interpretó a Gabriella Montez en la ficción, recordó en el programa la locura de aquellos años, que la llevaron a ella y al resto del reparto del anonimato a estar en lo más alto. Convertirse en la estrella juvenil del momento no fue tan bonito como por fuera se veía, a la fama le siguió el reconocimiento, y con los fans llegaron también algunos inconvenientes. Uno de ellos fue un episodio que ocurrió con la madre de una fan.

Según ha relatado la actriz, en medio del éxito de 'High School Musical', vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera con la madre de una fan que la llamó "puta" por no poder hacerse una foto con ella.

"Estaba corriendo hacia la sala de abordaje del aeropuerto y una mijer me dijo: 'Oh Dios mió, ¡Mi hija te adora!", relataba Hudgens en el programa. Según la intérprete, primero agradeció sus palabras a la señora, y le explicó que no podía pararse a firmarle ni a hacerse una foto con ella porque perdería el avión. Lamentablemente, la madre no se tomó bien la declinación de la actriz, y le respondió: "Por favor, ¡me lo debes! Eres una puta".

Hudgens confesó que no supo qué decir en ese momento, y simplemente siguió su camino, aunque, sin duda, la escena se quedó grabada en su mente