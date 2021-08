"Película de acción VS vida real": Úrsula Corberó muestra el detrás de las cámaras de 'Snake Eyes: El Origen'

A estas alturas ya todo el mundo sabe que 'Snake Eyes: El Origen' es el debut cinematográfico de Úrsula Corberó en la gran pantalla de Hollywood. La actriz que se ganó su éxito a nivel internacional con 'La Casa de Papel', serie original de Atresmedia, protagonizará la tercera entrega de 'G.I. Joe' en forma de spin-off.

En esta película se contará la historia de uno de los miembros con más misterio del G.I. Joe Team, ni más ni menos que Snake Eyes, que será interpretado por Henry Golding. Y una de las grandes sorpresas del casting de esta película es La Baronesa, la antagonista de esta nueva entrega y a quién dará vida nuestra paisana.

Hace unos días, la actriz revelaba cómo había sido su experiencia rodando la película: "Bueno, no estaba muy familiarizada con G.I Joe antes de que me llamaran para hacer de La Baronesa. Así que todo era muy nuevo y diferente para mí. No sentía esa presión, lo que está bastante bien. Porque estaba como, 'Bueno, a ver que pasa con este personaje'. Pero recuerdo perfectamente cuando leí el guion y me enamoré de Baronesa".

Muestra el detrás de las cámaras

Ahora, Úrsula Corberó ha querido mostrarnos, enfundada en su traje de La Baronesa, cómo ha sido el detrás de las cámaras grabando la película. "Película de acción VS vida real. Te echo de menos mi esparrago", dice en el texto que acompaña a las imágenes.

La actriz llama "mi esparrago" de forma cariñosa a su coprotagonista Samara Weaving, quien interpreta a Shana O'Hara en la película. En los vídeos podemos ver como las dos actrices están sentadas y de lo más agotadas en unos sillones, pero al mismo tiempo disfrutan y se divierten del tiempo libre que tienen durante los descansos.

...

Seguro que te interesa...

Úrsula Corberó muestra el espectacular traje de su personaje en 'Snake eyes', su salto a Hollywood