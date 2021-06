Tyrese Gibson ('Fast and Furious 9') se sincera sobre lo duro que ha sido continuar la saga sin Paul Walker

'Fast and Furious 9' está lista para su estreno el próximo 2 de julio, y algunas de sus estrellas como Vin Diesel y Tyrese Gibson así como los fans están ansiosos de volver a ver rugir los motores.

La película aumentará el riesgo una vez más, y a juzgar por los avances que han ofrecido, no van a dejar indiferente a nadie. Pero a medida que se acerca el estreno, son muchos los actores que han querido recordar a Paul Walker. Primero fue su propio hermano, Cody Walker, que hablaba de la memoria del actor y cómo lo han abordado en 'Fast 9'.

Ahora Tyrese Gibson, que interpreta a Roman Pearce en la saga, ha hablado de lo difícil que ha sido continuar sin uno de sus protagonistas.

Tras el fallecimiento de Walker en 2013, la franquicia le dio tanto al actor como a su personaje una despedida en un emotivo tributo en la séptima película de la saga, estrenada en 2015.

'Fast and Furious' ha seguido adelante sin Paul Walker, quien había sido una figura central desde los comienzos. Gibson nunca ha evitado hablar sobre el vacío que dejó el miembro de la 'familia'. En una reciente entrevista para el medio 'Entertainment Weekly' ha revelado lo duro que fue también 'Fast and Furious 7'.

"Tengo más malos recuerdos que buenos, porque toda la diversión y toda la magia que teníamos antes de la prematura muerte de Paul Walker, el trauma de perderlo reemplazó a todo eso. Una vez que salió 'Fast and Furious 7', fue difícil de ver. Así que definitivamente no la he vuelto a ver desde entonces", aseguraba.

Tyrese Gibson califica la séptima película de la saga como una "experiencia increíblemente dura", a pesar de que tuviese mucho éxito. Y desde entonces la saga se ha centrado en hacer honor a la memoria de Walker así como sus protagonistas.

Tyrese Gibson y Paul Walker protagonizaron la segunda película de la franquicia. Tyrese interpretó a un viejo amigo de Brian O'Conner (Paul Walker). La secuela fue un escaparate para el dúo y brindó algunos de los momentos más divertidos de toda la franquicia. Esto fue principalmente gracias a lo bien que se compenetraban en pantalla Gibson y Walker.

