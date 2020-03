Tristán Ulloa ha sido uno de los últimos rostros conocidos que ha confirmado haber dado positivo en coronavirus.

El actor de 'Lucía y el sexo' ha publicado a través de su cuenta personal de Instagram una imagen donde aparece ingresado en el hospital en la que lo vemos con mascarilla y guantes.

"Gracias a todos de corazón por vuestras muestras de afecto y ánimo. Imposible contestaros a todos personalmente. Está claro que el amor se propaga más rápido que cualquier virus. Me siento alguien muy afortunado, un millonario de afectos. En mi vida estoy rodeado de las mejores personas del mundo empezando por mi amor y compañera de vida (Carolina Roman) por mis hijos, motores vitales, mi familia y amigos que sois familia. Imposible citaros a todos", empieza diciendo el actor.

"Aquí, en el hospital Infanta Leonor, estoy rodeado de héroes. He tenido mucha suerte a pesar del positivo, así que no preocuparse: está todo controlado y estoy en las mejores manos. Sé que saldremos de ésta y cuando eso ocurra me voy a hinchar a besaros y abrazaros a todos. Hasta entonces, por favor, quedaos en casa y sumemos esfuerzos porque esto es de todos y para todos. Peleemos el hoy. Mañana será otro día. Os quiero, os extraño... todo va a estar bien #vamosapararlo", concluye con este mensaje cargado de positividad.

Muchos son los mensajes de ánimo que ha recibido de compañeros suyos como: Paula Echevarría, Michelle Jenner, Chenoa, Silvia Abascal o Asier Asier Etxeandia, entro otros.

Ulloa tiene una gran carrera a sus espaldas y lo hemos podido ver en infinidad de proyectos tanto en cine ('El lápiz del carpintero' o 'Abre los ojos') como en televisión ('El tiempo entre costuras', 'Fariña' o 'La catedral del mar').