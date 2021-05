La drástica transformación de Mark Wahlberg tras engordar 9 kilos en tres semanas

Mark Wahlberg es uno de los actores más dedicados a su físico y siempre se ha caracterizado por estar en una gran forma física.

Para ello el actor lleva un rutina muy estricta que sigue a rajatabla para mantener su músculos de acero. De esta forma, se suele levantar a todos los días a las 2.30 a.m para después ir al gimnasio desde las 3.40 a.m. hasta las 5.15 a.m.

Unas jornadas de entrenamiento que duras que lo obligan a tener unos días muy programados ya que suele irse a dormir sobre las 7:30 p.m.

Pero ahora el actor ha podido saltarse estas rutinas ya que ha tenido que someterse a una drástica transformación física para su próximo papel. Algo de lo que habló en su pasada entrevista al programa de Jimmy Kimmel. "Quieren que lo haga lo más sano posible y yo digo: 'Tío, llevo tanto tiempo con un régimen que sólo quiero comer todo lo que hay'", decía.

"Quiero ir a panaderías. Quiero ir a Denny's. Quiero panqueques. Quiero conseguir todo lo que pueda en mis manos", afirmaba el actor.

Mark Wahlberg ya está en medio de este proceso de cambio y ha mostrado a través de sus redes sociales una imagen donde compara cómo ha modificado su cuerpo en solo tres semanas: "De la foto de la izquierda hace 3 semanas a esta, ahora", escribe junto a un post que ha colgad en Instagram donde compara una foto de él completamente en forma a otra donde sale tumbado y con barriga.

Además, hace unos días publicó un vídeo junto a un compañero suyo donde se levantaba la camiseta para mostrar su torso: "Kenny bajó 50 y yo subí 20 ¡Inspirado para ser mejor! Subo otros 20. Sí, es para un papel", dice refiriéndose al peso que ha subido en libras, unos 9 kilos.

Para su película 'Father Stu'

La transformación física de Mark Wahlberg se debe a su papel en la película 'Father Stu' donde el actor se meterá en la piel del cura Stuart Long quien antes de abrazar la fe fue boxeador pero se retiró del deporte debido a varias lesiones.

Tras retirarse Stu tuvo un grave accidente de moto antes de decidir convertirse en sacerdote. Más tarde, fue diagnosticado con una rara enfermedad degenerativa muscular que hizo que acabara en una silla de ruedas.

Esta película se trata del debut como directora de Rosalind Ross, la novia de Mel Gibson, quien ha pasado años trabajando en el guión con Mark.