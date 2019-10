Elsa, Anna y compañía se adentrarán en una peligrosa aventura en 'Frozen 2' para responder a la llamada que ha recibido la joven reina.

La secuela de Disney tiene nuevo tráiler que nos da algunos detalles más de cuáles serán los peligros a los que se enfrentará el grupo y en el que Olaf tiene varios momentos muy divertidos.

Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad y Jonathan Groff retoman sus papeles en la versión original con la incorporación de Evan Rachel Wood y Sterling K. Brown.

Criaturas místicas, nueva magia, más peligro y mucha acción parece ser todo lo que promete 'Frozen 2', que se estrena el 22 de noviembre. ¡No te pierdas el vídeo!

