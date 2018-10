La tragedia personal de Lady Gaga el día que tuvo que rodar el desgarrador final de 'Ha nacido una estrella'

Bradley Cooper y Lady Gaga protagonizan 'Ha nacido una estrella', una cinta que aún resuena en los corazones del público por su emotivo final.

Si aún no la has visto, avisamos de que a continuación habrá spoilers gigantes sobre el final.

La desgarradora escena en la que Ally (Gaga) canta la canción que Jackson Maine (Cooper) compuso antes de suicidarse, 'I'll never love again', fue aún más triste de lo que muestra en la pantalla.

Justo antes de que le tocase rodar la escena de la última canción, la artista recibió la llamada de que su mejor amiga, Sonja Durham, estaba a punto de morir a causa de un cáncer, según ha contado la propia Gaga en una conmovedora entrevista.

"Ese día mi amiga Sonja, que había estado luchando contra un cáncer durante años, su amiga me llamó y la podía oír llorando de fondo y me dijo que no estaba bien. Y pensé que se estaba muriendo así que abandoné el set.

Ni siquiera pensé en parar y buscar a Bradley, simplemente me monté en el coche y me fui y no llegué a tiempo por 10 minutos".

La cantante cuenta que se tumbó junto a su marido viudo y su hijo durante un tiempo y les dijo que no sabía qué hacer.

"Me dijo 'tienes que hacer lo que Sonja hubiera querido'. Ella me dio un trágico regalo ese día y lo llevé conmigo al set y canté la canción para Jackson y para ella en ese mismo día en menos de una hora.

Bradley fue tan precioso conmigo ese día, fue muy cariñoso. Me dijo 'no tienes que hacerlo demasiadas veces, no pasa nada'. Pero yo estaba en plan 'lo único que quiero hacer es cantar, tío'".

Una experiencia que sin duda nunca olvidará y que ahora se ha convertido en arte para el público. "Creo que la estrella de esta película es la valentía humana", aseguraba Gaga.